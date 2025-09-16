Sui campi del Golf Club Bologna danno spettacolo anche Matteini, Sassatelli e Faraco. Trofeo Green, la firma di Ravazzolo

Oltre 140 giocatori, sabato, hanno raggiunto il Golf Club Bologna prendendo parte al Trofeo Green, azienda proprietaria del club. Il trofeo è giunto all’undicesima edizione ed è andata in scena su un percorso in ottime condizioni.

Carlo Alberto Ravazzolo scrive nuovamente il proprio nome tra i vincitori, cosa che il golfista bolognese fa frequentemente negli appuntamenti importanti. Vince grazie a un giro in 74 colpi, due sopra il par del campo. In prima categoria Monica Matteini (39) ha la meglio su Michele de Vito Piscicelli, a pari punti con un peggior parziale nelle ultime buche. Completa il podio Gianluca Palloni (38).

In seconda Riccardo Sassatelli (41) precede di una lunghezza Davide Comastri seguito da Andrea Vannacci (37). In terza Domenico Faraco (41) supera di misura Luigi Giovannini e Fabrizio Cappucci, appaiati a quota 40.

Tra gli under 16 successo per la giovane promessa Pietro Salvati, vincitore del lordo con 95 colpi, e Luca Puglisi che si impone nel netto con 37. Premi speciali per Annamaria Foresti (37), miglior lady, Stefano Pasini (39), senior, e Valerio Fiori (37), master. La giornata si è chiusa con la cena e la festa.

Andrea Ronchi