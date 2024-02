Sui green della maremma. Cozzi è il più bravo all’Argentario

Sul green del Golf Argentario Massimo Cozzi ha vinto la seconda tappa del "Race to… Arzaga Golf 2024". Lo ha fatto con una prova convincente in 74 colpi, due oltre il par previsto per i professionisti. Enzo Marzilli (31) del Golf Parco di Roma e Andrea Paolini (35) si sono imposti nelle due categorie nette. Al Golf Punta Ala ben due appuntamenti hanno connotato il fine settimana. Sabato era in programma la Champagne Monopole Golf Cup con in palio apprezzate bottiglie. Ha vinto Umberto Carrara grazie a un giro in 85 colpi. Nella categoria netta Valerio Pacini (36) è tornato al successo superando di misura Alessandro Marri al termine di un avvincente testa a testa. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo nella Coppa d’Inverno vinta da Mario Dini con 87 colpi. Nella categoria netta Dante Doccini (38) ha avuto la meglio su Guido Palombieri (36).

