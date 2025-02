Sui saliscendi del Bosco Urbano. A Lissone torna Cross per Tutti la corsa campestre più amata

Nell’ultimo paio d’anni si sono sempre presentati in 2.300 circa alla partenza e anche stavolta sono attesi in centinaia per sfidarsi nella corsa campestre lungo i sentieri del Bosco Urbano, il grande polmone verde di via Bottego che oggi dalle 9 ospiterà la quarta tappa di stagione del Cross per Tutti, il partecipatissimo circuito lombardo di campestre. Il percorso sarà quello disegnato dalla Polisportiva Team Brianza, che come da tradizione organizza l’evento: un percorso tortuoso ma ricco di fascino, con continui cambi di direzione e di pendenza. Dopo la gara precedente a Cinisello Balsamo, la sfida ripartirà dai saliscendi del Bosco Urbano, con diversi atleti che puntano a riaprire i discorsi di classifica. La più attesa nella gara femminile sui 4 chilometri è la triatleta juniores Giulia Bergamin del Team Brianza Lissone. Assente Emily Vucemillo, vincitrice dell’ultima tappa, Bergamin troverà concorrenza nell’altra triatleta, Laura Ceddia, come pure il Sara Gandolfi, trionfatrice qui l’anno scorso. Da tenere d’occhio anche Francesca Mentasti e le giovani Silvia Signini, Juliette Goebel e Giorgia Franzolini. Scenario aperto nella gara élite maschile sui 6 chilometri: il primo in classifica, Thomas Previtali, non ci sarà; proveranno ad approfittarne Luca Andreis e il compagno di squadra Davide Delaini. Tornerà in campo il lecchese Ionut Puiu, mentre nel gruppo di testa potranno entrare pure Azeddine Berrite, Thomas Molgora, Riccardo Marino e il bergamasco Daniele Pecis Cavagna. Nella gara under 20 ci sarà il milanese Thomas Colombo.

F.L.