Sul green vince Cavazzini. Premiata la solidarietà

A vincere, prima di tutto, è la solidarietà. Certo, Alberto Cavazzini si è classificato primo e la corona d’alloro sportiva sul campo da golf del Cus è sua. Ma la 12esima edizione del trofeo Fratelli Zanzi è un viaggio nel grande cuore della città che sceglie di impegnarsi e coniugare lo sport con la vicinanza - concreta - all’associazione "Dalla Terra alla Luna". Sono stati circa 140 i concorrenti che si sono sfidati in nome di questa causa e, in particolare grazie agli sponsor della kermesse, sono stati raccolti qualcosa come ventimila euro.

Il patron Giovanni Zanzi, anima della rassegna e imprenditore di lungo corso, lo ripete a più mandate. Sorride, stringe mani. Fare beneficienza, fa bene due volte: a chi la riceve ma soprattutto a chi la fa. È l’adagio che riecheggia tra i partecipanti. Gianluca Venturi e Roberto Cattabriga (attraverso la fondazione Mediolanum) si appuntano al petto un risultato che affonda le radici nell’esperienza lionistica e rotariana. "In dieci anni - dicono - per diversi progetti a cavallo tra Ferrara e Padova, abbiamo raccolto e devoluto in beneficienza qualcosa come 350 mila euro". "Solo per l’associazione dalla Terra alla Luna - specifica Cattabriga - in ossequio al mandato della presidente della nostra fondazione, siamo riusciti ad accumulare oltre 126mila euro".

Insomma, le grandi cifre della solidarietà non parlano solo di numeri. Parlano di una scommessa vinta e di tanti soggetti che ci credono: da Maserati a Mediatel, dallo studio Lovison passando per Suono e Immagine. E ancora: Mec, Computer Cash, Life aps, lo studio Osnato, Bonifacio Intermediazioni, Op Kiwi Sole, Neno e il Re. Tra i sostenitori della manifestazione, anche il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, che ha voluto portare il suo saluto al momento delle premiazioni. "Il connubio tra beneficienza e sport - dice - tiene lontani i giovani da strade sbagliate e aiuta i "meno giovani" a divertirsi in modo proficuo".