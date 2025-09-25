Sul ring con Ferrara Boxe. Si sfidano i migliori giovani
Domani riunione organizzata dal maestro Croce con una dozzina di match .
Il maestro Croce mette alla prova gli atleti del proprio vivaio, organizzando una riunione con una dozzina di incontri dall’esito quantomeno imprevedibile. Venerdì a partire dalle 20,30 presso la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306 saliranno sul ring alcuni dei migliori giovani elementi del settore giovanile del club. Ecco il programma completo: Daniel Lungu-Giosuè Buonriposi (Boxe Lucchese), Chiara Roveggio-Emma Patarino (Padova Ring), Swami D’Arrigo-Anna Amata Bertoni (Boxe Lucchese), Arianna Motta-Nikita Salvan (Boxe Albignasego), Andrea Mantovani-Cristian Leo (Ravenna Boxe), Pietro Palmonari-Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese), Emanuele Bossa-Raffaele Guarise (Padova Ring), Dario Baroni-Gabriele Simoni (Pugilistica Comacchiese), Leorand Nexha-Luca Targa (Padova Ring), Hassen Atia-Iosif Bandula (Padova Ring). C’è davvero l’imbarazzo della scelta, dagli incontri femminili tutti impegnativi a quello di Mantovani che sta crescendo molto ma si troverà di fronte un ostacolo molto alto. Il gran finale poi promette scintille, con le stelline Nexha e Atia che incroceranno i guantoni con Targa e Bandula.
Infine, Ferrara Boxe non poteva perdere l’occasione di mettersi in mostra in occasione del Ferrara Sport Festival. La società di Roberto Croce sarà protagonista sabato a partire dalle 15 in piazza Municipale, con esibizioni, giochi, circuiti e prove di boxe.
Stefano Manfredini
