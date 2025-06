SUL TETTO D’EUROPA

Enrico Chieffi e Nando Colaninno hanno vinto da trionfatori il campionato europeo classe Star, in anticipo sulle sette prove previste, con un vero capolavoro di costanza e controllo. Un primo posto quasi annunciato dei due atleti della Società Velica Viareggina, che si sono aggiudicati il podio durante il terzo giorno, dopo un’ottima prova nelle condizioni termiche costanti della settimana: 6-8 nodi di brezza marina, mare piatto e cielo azzurro. La quinta prova è stata decisiva con Chieffi e Colaninno che hanno conquistato la seconda vittoria della serie estendendo il vantaggio e assicurandosi matematicamente il campionato. Il punteggio solido ha dimostrato non solo velocità e precisione tattica, ma anche un approccio calmo e concentrato sotto pressione. La sesta regata è andata alla coppia americano-brasiliana formata da Jack Jennings e Pedro Trouche, che ha aggiunto una vittoria cruciale alla propria attività.

"Siamo felicissimi di aver vinto e con un giorno di anticipo. È stata dura, con una flotta fantastica, ma è stata sicuramente la nostra settimana... ne siamo felici – ha commentato un entusiasta Enrico Chieffi – Direi che è bello vincere quasi in casa, e credo che avessimo un vantaggio perché ora regateremo qui ogni fine settimana. E’ stata come al solito una prova molto dura, insidiosa e con vento leggero, che cambiava ovunque".

Chieffi parla poi delle sue impressioni sulla gara. "Era una flotta veramente molto agguerrita con molti campioni da tutta Europa e anche da Australia, Stati Uniti, Argentina, Eravamo in 67 barche con almeno una ventina di fuoriclasse che potevano aspirare al titolo. Ad esempio con Paul Cayard eravamo insieme sul Moro di Venezia lui timoniere e io tattico, e ci siamo confrontati in acqua con grandissimo piacere. Questo è un campo di regata molto difficile per cui poteva vincere chiunque". "Viareggio e i circoli – ha aggiunto il compagno di regata Colaninno – hanno trascorsi importanti e avevano già organizzato regate di qualità e di alto livello. Nel rapporto con la classe Star non ha mai mancato di fare cose eccellenti. Siamo tutti molto contenti di essere qui, con tanta gente veramente competente e entusiasta".

Da parte sua, l’assessore allo sport del comune di Viareggio, che sostiene la rassegna Yachting destination al cui interno è stato organizzato il campionato europeo, Rodolfo Salemi, si è detto molto soddisfatto della riuscita eccellente del campionato, lodando gli organizzatori e tutti quanti hanno contribuito. Un altro dato importante: per l’ottava volta, record assoluto, Enrico Chieffi ha vinto anche il Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historic Event Iscyra, giunto alla sessantunesima edizione e organizzata nell’ambito dell’europeo. Si è poi tenuta la cena degli equipaggi, davanti al Club Nautico Versilia, durante la quale sono stati premiati gli staristi. Paul Cayard ha detto: "E’ stato un grande piacere e voglio ringraziare tutti per questa bellissima settimana fatta di sport, amicizia, ospitalità". Saluti e congratulazioni a tutti da parte del presidente del Club Nautico Roberto Brunetti.

Walter Strata