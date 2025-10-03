Sulle orme di "big" Dorino

Grande successo della 16ª edizione di "Sulle Strade di Dorino", organizzata dall’Auto Club Storico Pesaro "Dorino Serafini". La manifestazione, dedicata alle auto storiche e inserita nel calendario ASI, ha celebrato ancora una volta lo sport, la passione e la memoria del campione pesarese Dorino Serafini. L’evento ha registrato il sold out con 35 vetture storiche al via, provenienti dalle Marche e da altre regioni.

Dopo il ritrovo in Piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro), gli equipaggi si sono sfidati nelle prove di abilità valide per il Trofeo Formula Crono ASI, svoltesi lungo via Nazario Sauro con partenza dal "Casco di Valentino Rossi". Quindi il corteo si è trasferito presso la Collezione privata Boattini. I fratelli Boattini hanno illustrato la raccolta creata dal compianto babbo Galeazzo; qui si è svolto anche il collegamento streaming con l’Asi in occasione della giornata nazionale del veicolo storico. La visita è stata resa ancora più speciale dalla presenza di Fausto Tronelli, responsabile concorsi di eleganza Asi, che ha onorato il Club non solo partecipando alla cerimonia, ma anche prendendo parte al giro panoramico e al pranzo conviviale, dove ha voluto omaggiare l’Auto Club Dorino Serafini con una stampa di un’auto d’epoca da lui stesso disegnata. Dalla Collezione Boattini, gli equipaggi hanno proseguito verso Mondolfo lungo un percorso panoramico attraverso borghi e colline care a Dorino Serafini. Presso il ristorante PerBacco si è svolto il pranzo conviviale, seguito dalle attese premiazioni.

Prima delle premiazioni, tutti gli equipaggi hanno ricevuto in dono una targa ricordo in plexiglas raffigurante una Alfa Romeo 1750, simbolo della giornata. Le premiazioni, condotte dal presidente del club Danilo Crescentini e dal vicepresidente Francesco Cangiotti, hanno incoronato i vincitori delle diverse categorie. Classifica assoluta: Gian Paolo Paciaroni (Autobianchi A112) – alla veneranda età di 91 anni ha conquistato ancora una volta il primato, confermandosi imbattibile. Pepe-Rinaldi (Autobianchi A112); Moretti padre e figlio (BMW Z1); Classifica Dame: Loredana Bonfigli (Alfa Romeo Alfasud GT), Bruna Marchionni (Alfa Romeo Spider 2000), Nancy Stefanelli (Fiat 600); Classifica Giovani: Alberto Olivi (Triumph TR4 Sport), L’evento, come da tradizione, è stato patrocinato dall’associazione Terra di Piloti e Motori, guidata dal presidente Alberto Paccapelo. Al termine della giornata, il presidente Danilo Crescentini ha voluto ringraziare il consiglio direttivo e tutti i soci.

l. d.