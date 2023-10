Super Ortolani si è presa l’Omag Mt: "Insieme inseguiamo un sogno"

di Luca Pizzagalli

La Omag Mt di San Giovanni prosegue la sua marcia in vetta al girone di volley femminile A2 con 10 punti (3 vittorie ed una sconfitta al tie-break) e da domenica (vittoria per 3-1 a Cremona) ha pure una convinzione ancora più forte, Serena Ortolani è tornata a tutti gli effetti. I quasi 30 punti (29 per la precisione) della sua attaccante simbolo, campionessa che ha vinto praticamente tutto, fanno ben sperare per il proseguimento di un campionato ambizioso.

Qual’è stato il punto più bello domenica scorsa?

"L’ultimo, quello segnato da Alice Nardo, l’ultimo è sempre quello decisivo" risponde sorridendo e con grande umiltà la campionessa marignanese.

Una partita tosta ma finalmente una vittoria piena e senza infortuni, giusto?

"Sì, non è stato facile questo inizio di campionato tra acciacchi, infortuni seri (vedi Cabassa e Saguatti) ed avversarie toste. Il livello è alto ma noi domenica ci siamo ancora di più unite, dopo il primo set contratte abbiamo fatto il nostro gioco e ci siamo andate a prendere una vittoria che volevamo".

Ora testa ad una settimana ricca di impegni con due partite in casa per spiccare direttamente il volo in campionato. Che partite saranno?

"Mercoledì (domani, ndr) giochiamo contro Melendugno che è in fondo alla classifica ma non va assolutamente sottovalutata, mentre domenica ci aspetta il big-match contro le storiche avversarie di Macerata che conosciamo molto bene, avendole già affrontate in precampionato e guidate dal coach Saja che per tanti anni è stato allenatore a San Giovanni".

Si attende il pubblico delle grandi occasioni sia domenica che mercoledì, in entrambi i casi inizio ore 17, in un PalaMarignano che potrebbe dare quella spinta in più per un campionato davvero tosto e con avversarie sempre agguerrite.

"Anche Cremona domenica ha mostrato grinta e fisicità e noi marignanesi non volevamo essere da meno, e per una volta la sfortuna ci ha lasciato in pace".

Capitan Saguatti, anche se infortunata, è stata a bordo campo in panchina tutta la partita ad incitare le compagne, anche questo è sintomo di gruppo unito. I prossimi obiettivi?

"Vogliamo restare in alto e giocarci partita dopo partita il nostro sogno. Questo non è di certo il momento per fare dei calcoli, l’unica cosa importante per noi è recuperare le forze tutte insieme per affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni".

La rotta è segnata e il PalaMarignano è pronto.