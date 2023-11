Supercoppa italiana. Santo Stefano in trionfo

Il sontuoso palmares della Santo Stefano Kos Group si è arricchito di una nuova gemma: sul parquet del PalaCastrum di Giulianova è arrivata la Supercoppa Italiana. Il trionfo dei ragazzi di coach Ceriscioli, vittoriosi 65-52 (19-12, 31-24, 45-36), è stato meritato grazie ad una pregevole prestazione di squadra, proprio quello che il tecnico dei portopotentini auspicava. Il quintetto marchigiano ha sempre condotto nel punteggio, toccando +14 sul 40-26 nel terzo periodo, gap ridotto a +3 sul 51-48 nella parte finale del quarto, quando gli abruzzesi hanno prodotto il loro massimo sforzo per riaprire il match. La Santo Stefano Kos Group si è portata a casa il terzo trofeo del 2023, dopo la Coppa Italia e la Eurocup 1: un triplete eccellente che conferma la bontà delle scelte del presidente Mario Ferraresi e del suo vice Antonio Bortone. "Abbiamo disputato una buona partita – dice coach Roberto Ceriscioli – di carattere e concentrazione. Sono contento della prestazione di tutti, in particolare di Fabio Raimondi che, alla sua età, dimostra ancora tanta passione ed impegno, un esempio per tutti". Ecco i punteggi individuali dei giocatori della Santo Stefano Kos Group nella vittoriosa finale di Supercoppa italiana: De Miranda 17, Raimondi 15, Bedzeti 14, Buso 9, Veloce 4, Tanghe 3, Giaretti 3, Barbe, La Terra. Il tecnico è ora concentrato sul big match di sabato con la Briantea Cantù al PalaPrincipi, la partita clou del massimo campionato di basket in carrozzina.