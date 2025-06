SuperSport600 a Misano: Can Oncu sul podio, Manzi vince e allunga in classifica

Viste le premesse, probabilmente poteva andare anche meglio. Ma un podio nella gara di casa a Misano è sempre una grandissima soddisfazione: la scuderia ravennate di SuperSport600 Next Gen, Evan Bros piazza il suo pilota di punta, il turco Can Oncu sul terzo gradino del podio dopo una gara tutta di testa, vinta dal riminese Stefano Manzi, leader del Mondiale ma partito dalla decima piazzola della griglia. Manzi, così, incrementa il suo vantaggio in testa alla graduatoria ma Oncu, si sta avvicinando alle posizioni che contano ed è ad appena 10 punti dal secondo posto, ora occupato dall’olandese Bo Bendsneyder con 148 punti contro i 138 di Oncu, preceduto anche a 142 dal britannico Tom Booth-Amos.

Meno brillante, sulla Yamaha R9 della squadra bizantina il giovanissimo indonesiano Aldi Satya Mahendra che arriva 30º senza essere competitivo in nessuna delle prove, scattando dalla 21ª posizione in griglia.

Si comporta ottimamente, al debutto con la Ducati V2 del Team D34G di Davide Giugliano anche il pilota ravennate Federico Caricasulo: nono dopo l’unica sessione di prove, si piazza al 7º posto nella SuperPole e poi nuovamente 9º in gara1, staccato di appena 4’’ dal vincitore. E, soprattutto, precedendo il riminese Mattia Casadei, ora seduto sulla Mv Agusta che è stata di Caricasulo, prima del reciproco addio (senza troppi rimpianti) di metà stagione.

Oggi le moto della classe SuperSport tornano sull’anello del Misano World Circuit: dalle 9.20 alle 9.30 si terrà la sessione di warm up che precede gara2, in programma per le 12.35. Can Oncu partirà dalla terza posizione a fianco del vincitore di ier, Stefano Manzi, mentre Caricasulo sarà in quarta fila, in 12ª piazza e Aldi Mahendra in 21ª.

u.b.