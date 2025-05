Swim Project Codigoro: giovanili trionfano, prima squadra cerca riscatto

Mentre la Swim Project Codigoro che partecipa al campionato di serie C cade ancora a casa del Preganziol, le giovanili vincono entrambe in casa contro Gabbiano Nuoto e nella categoria Ragazzi raggiungono la vetta della classifica.

Da registrare anche l’importante secondo posto per Roberto Aguiari nei 200 misti alla manifestazione Young Challenge.

Nella 16esima e terzultima di campionato di serie C, sconfitta per la prima squadra, matematicamente fuori dalla categoria ma con un’ultima occasione regolamentare di essere ripescata per la prossima stagione qualora vincesse con più di goal contro Virgiliana Mantova, sabato prossimo fra le mura di casa, che per questioni di dimensione della vasca, è a Sant’Urbano.

Domenica scorsa, doppio appuntamento presso la piscina di Codigoro per la pallanuoto giovanile di Swim Project, entrambe le formazioni contro Gabbiano Nuoto da Campodarsego.

La categoria Ragazzi seguita da Mister Armari con la quinta giornata di campionato Ragazzi Triveneto Fin, girone C, sfida per il primo posto Gabbiano, entrambe le formazioni con 4 vittorie. Di fronte ad una tribuna gremita inizia il primo tempo con Codigoro che occupa tutti gli spazi, che lascia poche occasioni agli avversari, dopo una superiorità fallita apre le marcature Sangiorgi, poco dopo Swim Project non sfrutta un rigore guadagnato ma Zanardi e Paganini chiudono il primo tempo sul 3-0.

Dopo una serie di azioni che hanno messo in mostra il gioco vincente dei ragazzi di Matteo Armari, la partita si è conclusa con un significativo 8-2 per i padroni di casa.

Stesso numero di reti segnate dalla formazione Juniores contro Gabbiano Nuoto, anch’essa che ha pareggiato la sconfitta dell’andata per 17-6 vincendo con un importante 8-5.

Swim Project Codigoro ha partecipato con la squadra di Nuoto Agonistico anche alla III tappa della Young Challenge - Top Mix domenica scorsa a San Giovanni in Persiceto e oltre al secondo posto di Aguiari si è messa in luce anche Melissa Boggiani.

c. c.