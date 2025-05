Swim Project Codigoro: sospensione per esequie e attività motoria per le scuole

La Swim Project Codigoro dalla sospensione dell’incontro casalingo contro Isocell Orobica per le esequie del Santo Padre Francesco, al progetto di attività motoria "Impariamo giocando a stare insieme" organizzato dall’Istituto Comprensivo di e dal comune di Codigoro. Per rispetto delle esequie del santo Padre è stata rimandata la giornata di campionato serie C contro Isocell Orobica, che non ha visto scendere in vasca la prima squadra di pallanuoto. La domenica dopo invece dopo un minuto di raccoglimento si è giocata la partita del settore giovanile categoria Juniores contro Sportivamente Belluno nella piscina di Codigoro. Partita a senso unico di Belluno, che ha vinto contro Codigoro per 25-3, Codigoro non riesce a tenere il ritmo dei veneti che dominano con i seguenti parziali (8-1, 6-0, 8-1, 3-1), in rete per i padroni di casa Buzzi e con due reti Moretti. Squadra giovane che ha tanto ancora da lavorare ma che non è mai seriamente riuscita a esprimere il gioco della pallanuoto contro Belluno. Infine lunedì mattina la Swim Project Codigoro ha partecipato al progetto di attività motoria rivolto alle associazioni sportive per le scuole elementari dell’istituto comprensivo di Codigoro "Impariamo giocando a stare insieme". Mattinata dove sono state proposte, seppur simulate sul terreno di gioco della Nus Codigorese, le attività natatorie presenti in piscina a Codigoro agli alunni partecipanti. Alle classi seconde con esercizi tipici del nuoto, alle classi terze sono state fatte realizzare coreografie tipiche del Nuoto Sincronizzato e alle classi quinte è stata fatta provare, sempre sull’erba ma con le porte tipiche di questo sport e le cuffiette in testa, a giocare una vera partita di Pallanuoto. Questa manifestazione ha riscosso un grande successo con tutti i genitori sugli spalti a fare il tifo per uno sport sano e divertente. La squadra che milita nel campionato di serie C giocherà a Cremona nel tentativo di strappare i primi punti e in questo torneo.

c. c.