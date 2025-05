Swim Project Codigoro: Successo al Torneo Uisp Emilia Romagna e Attesa per il Memorial Tugnoli

Doppia trasferta per la pallanuoto di Swim Project Codigoro, con la squadra di serie C impegnata a Cremona contro Canottieri Bissolati, sconfitta per 16 a 9, ancora in cerca dei primi punti. Molto meglio per i giovanissimi dell’Acquagoal al 7° torneo Uisp Emilia Romagna a Bologna, organizzato dalla Rari Nantes Bologna, che si sono classificati al terzo posto. Otto le squadre partecipanti: Bologna Vez, Bologna Regaz, Copernuoto Carpi, Penta Modena, Valmar Novafeltria, Ondablu Formigine, Sportcenter Parma e Swim Project Codigoro, disposte su 4 mini campi allestiti nella vasca olimpionica di Bologna per un totale di 28 partite, con 7 per squadra.

I ragazzi di mister Ruffoni si sono ben comportati: Codigoro-Regaz 2-2, Codigoro-Novafeltria 2-3, Codigoro-Formigine 2-4, Codigoro-Carpi 3-1, Codigoro-Modena 4-4, Codigoro-Parma 7-3, Codigoro-Vez 12-1. Ottima giornata di pallanuoto e divertimento per i giovani codigoresi, in attesa del "Memorial Mattia Tugnoli" in programma domenica 18 maggio della piscina di Codigoro.

Un torneo che dal 2018 ricorda un giovane pallanuotista cresciuto sportivamente a Codigoro, venuto a mancare prematuramente.

La rosa: Ferri, Finessi, Zanellato, Zanardi, Turri, Avanzi, Seghi, De Nigris, Tamoni, Lunghi e Marandella. Prossimo appuntamento domenica con Swim Project Codigoro Ragazzi,– Gabbiano Nuoto alle 14 ed seguire gli Juniores a Codigoro.

