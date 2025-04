Swim Project Codigoro trionfa a Verona: vittoria sofferta contro Sis Nuoto

La prima squadra della Swim Project non riesce a guadagnare i primi punti della stagione e a Piacenza perde per 10-17, mentre la categoria Ragazzi vince a Verona dopo una partita pirotecnica per 15-14. Due goal fondamentali di Finessi Davide a fine quarto, permettono a Codigoro di trovare i 3 punti e mantenere la testa del Girone C Triveneto. Incontro giocato nella piscina di Verona contro Sis Nuoto, primo tempo con qualche imprevisto tecnico, che ferma più volte il gioco, Verona sfrutta le troppe espulsioni che Codigoro commette e riesce ad allungare sul 2-0, Buzzi su rigore e Finessi da posizione boa pareggiano il punteggio, Verona chiude però in vantaggio sul 3-2 il primo tempo. Secondo parziale con Paganini e Buzzi che segnano il momentaneo vantaggio di Swim Project per 4-3, i padroni di casa però riescono a segnare in parità numerica fino ad allungare sul 7-5, in goal Buzzi. Terzo tempo dove c’è un predominio per Codigoro con un parziale di 7-3, che permette di condurre per 12-10. A referto Avanzi, Sangiorgi, Finessi D. e con 4 reti Paganini.

Ultimo tempo con Verona che prova a ribaltare la partita, pareggia e segna il 13-12, Codigoro sbaglia due superiorità numeriche ma con Buzzi pareggia il a 13. Qui Finessi Davide riesce a capitalizzare due azioni d’attacco e dà il vantaggio sul 15-13 ai suoi. Sis Nuoto accorcia a 21 secondi ma la partita termina con la vittoria 15-14 per Swim Project Codigoro. Mister Armari commenta così: "Vittoria importantissima per noi – dice – il risultato non è mai stato al sicuro, dobbiamo però cercare di sfruttare di più le occasioni in attacco e cercare di prendere meno espulsioni". Domenica impegnati anche i giovanissimi della Squadra di Nuoto Propaganda di Swim Project a Forlì, prova valida come fase provinciale per la qualificazione dei campionati regionali esordienti C, B1/B2, A1/A2 di Uisp Emilia Romagna. Gli atleti seguiti da Nicole Farinelli sono riusciti a portare a casa risultati ottimi, non solo sono riusciti a migliorare i propri record personali, ma sono anche riusciti a salire sul podio.