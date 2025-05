Swim Project Codigoro vince contro Mantova e spera nel ripescaggio in serie C

La Swim Project Codigoro che milita nel campionato di serie C centra la prima vittoria della stagione, in casa a San’Urbano finisce 16-13 contro Mantova. Nella terzultima del campionato serie C, per mantenere viva la possibilità di un eventuale ripescaggio Codigoro aveva l’obbligo di vincere con 3 goal di scarto per posizionarsi al penultimo posto, e così è stato.

"Sono contento per la vittoria, abbiamo faticato tutta la stagione ma siamo riusciti a trovarla e anche a guadagnare una posizione in classifica – commenta mister David Vecchiattini – per sperare nella permanenza in categoria". Buona anche la prova dei giovanissimi dell’Acquagoal, impegnati nel "Memorial Mattia Tugnoli" a Codigoro, che hanno ben gareggiato contro le squadre di Bologna, Formigine e Riccione. Giornata all’insegna della condivisione e promozione dello sport della pallanuoto, per ricordare un giovane pallanuotista cresciuto sportivamente in piscina a Codigoro e scomparso prematuramente. Nel fine settimana la Swim Project con la squadra di nuoto sincronizzato, categorie esordienti C-B-A e Ragazze, accompagnate dalle loro istruttrici Gaia Cantelli e Chiara Marchetti, hanno partecipato alla finale regionale Uisp Nuoto Sincronizzato Open. Le atlete, nell’ultima gara della stagione, hanno ottenuto buonissimi piazzamenti: Diletta Franco, Giorgia Alina Purdea, Gioia Bui Aurora Spadon, medaglia di bronzo, classificandosi al 3º posto su 9. conquistano la medaglia di bronzo, classificandosi al 3º posto su 4. Sara Mazzoni e Benedetta Pennini Esordienti A, vede Sara oro e Benedetta bronzo. Dietro loro anche tanti altri buoni piazzamenti delle altre atlete.

