Taekwondo: ai campionati italiani senior per cinture nere. A Reggio arrivano un oro e un argento

Il taekwondo reggiano rientra dai campionati italiani senior per cinture nere disputati ad Ancona con una medaglia d’oro ed una d’argento, alle quali si aggiunge il titolo tricolore della reggianissima Laura Giacomini che gareggia nel Gruppo Sportivo Carabinieri. Il taekwondo, come noto, è un’arte marziale coreana, la più praticata al mondo: è sport di combattimento a contatto pieno ed è basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio. E’ disciplina olimpica dal 2000. "Abbiamo portato dieci atleti – dice Daniele Frascari della Taekwondo Tricolore - per noi è stato un ottimo risultato, visto che le medaglie sono arrivate in due delle categorie più difficili in assoluto. Sia chi ha vinto l’oro, sia chi ha vinto l’argento è arrivato sul podio al termine di cinque incontri e questo ci fa ben sperare per il futuro a breve, che è quello dei campionati europei under 21 ai quali potrebbero partecipare entrambi. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, le convocazioni devono essere ancora diramate, ma i nostri atleti ad Ancona hanno fatto veramente bene: aspettiamo a giorni buone notizie. Inoltre è prestigioso anche il quarto posto per società". E dunque, Greta Guaita ha vinto il titolo italiano nella categoria -57 battendo in finale Martina Pesce, mentre Elia Torre ha perso la finalissima della categoria -58 e quindi ha vinto la medaglia d’argento, sconfitto da Teodoro Del Vecchio. Quinto posto per Ayoub Sadid nella categoria -80 maschile e quinto anche per Andrea Cano nella M-68. Discorso a parte per Laura Giacomini che ha fatto del taekwondo la sua attività primaria: è infatti tesserata per i Carabinieri e questo titolo per la categoria F+73 con successo finale su Simona Ascolese premia la perseveranza di un’atleta speciale.

Claudio Lavaggi