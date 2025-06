Taekwondo, brilla l’Edera. A segno la capitana Sturari

Felice conclusione della stagione sportiva del taekwondo per la Polisportiva Edera, che ha ottenuti nuovi ottimi risultati: dall’Austrian Open 2025, torneo internazionale che porta punti per il ranking mondiale e olimpico, alla Coppa Italia, al Torneo Internazionale Kim & Liù, tenuti nella splendida cornice del Foro Italico a Roma. La società forlivese ha vissuto queste due ultime gare da protagonista grazie ai suoi giovani atleti e in particolare ad Alessia Sturari, anconetana ma ormai da anni adottata da Forlì e capitano dell’Edera nonché della selezione regionale dell’Emilia-Romagna.

Al Foro Italico si è tenuta la Coppa Italia, come sempre riservata a squadre regionali. Tra i 25 atleti dell’Emilia-Romagna presenti ben cinque erano dell’Edera: oltre alla Sturari, Diana Calugareanu, Mattia Szabo, Beatrice Fabbri e Giorgia Palumbo. Pur arrivando tutti a un passo dalla medaglia, la sola Alessia Sturari è andata in finale a combattere per il titolo, vinto 2-1 sulla laziale Nasri, diventando per il secondo anno consecutivo campionessa nella categoria -49 chilogrammi. Grazie anche al successo della Sturari, la società forlivese ha contribuito alla vittoria del titolo italiano della squadra femminile dell’Emilia-Romagna.

Successivamente la Sturari è stata impegnata a Innsbruck nell’Austrian Open G1 2025, per l’occasione nella categoria -46 kg. Nei quarti ha affrontato la terza del ranking e bronzo agli ultimi giochi asiatici, l’uzbeka Shoniyozova, un incontro perfetto con vittoria 2-0; poi 2 round a 1 in semifinale contro l’azzurra Sofia Zampetti del Gs Vigili del Fuoco. Nella finale la forlivese si è trovata di fronte un’altra italiana, Elisa Bertagnin, atleta romana bronzo agli ultimi Europei Under21. La Sturari ha ceduto il primo round 12-7, vinto il secondo e pareggiato il terzo 17-17, dopo essere stata in vantaggio 12-2, ma la Bertagnin ha vinto il torneo per aver dato un calcio in rotazione in più della portacolori dell’Edera.

Infine il Torneo Internazionale Kim & Liù, l’appuntamento più importante in Italia per i giovanissimi dai 7 ai 10 anni. Per la Polisportiva Edera erano presenti Diego Cultrera, Emanuele Biscari e Alessio Gorini, tutti classe 2015 accompagnati proprio da Alessia Sturari, anche responsabile del settore giovanile dell’Edera. Cultrera, dopo aver vinto due incontri e perso la semifinale ha conquista un’ottima medaglia di bronzo.

