Taekwondo freestyle. Doppio argento europeo per Sofia Bechini

Torna dall’Europeo con due medaglie d’argento. è Sofia Bechini, la quindicenne di Abbadia San Salvatore, campionessa italiana in carica di taekwondo freestyle - categoria junior- con tanti successi alle spalle. Una storia, quella della pur giovanissima Sofia, incredibile. Studia, con ottimi risultati, al liceo scientifico delle scienze applicate dell’Its di Abbadia e si allena.

I suoi giorni li passa tra scuola e palestra, con lunghi viaggi per sostenere le gare nazionali e gli impegni internazionali. A Sofia - nella città che ha il suo nome - ha conquistato l’argento nel singolo (dove avrebbe meritato l’oro) e l’altro in quello di coppia. Intenso il calendario degli altri impegni che si terranno sia in Italia che all’estero.

Due sono quelli a cui punta maggiormente. Il primo è la difesa del titolo di campionessa Italia, appuntamento a Busto Arsizio il prossimo 29 marzo, quindi le importanti selezioni, in programma a Roma, per far parte della nazionale. Sofia ha già vestito la maglia azzurra nella precedente categoria, quella dei più piccoli. Poi un appuntamento in ’casa’ ad Arezzo, ovvero dove da anni si allena al club asd taekyon seguita dal suo maestro Gennaro Patrone. Tra le tante medaglie, i tanti successi, ci sono le infinite soddisfazioni. Tra queste brilla quella di aver aperto il ’Concertone’ di fine anno (2023-24) al Circo Massimo a Roma. Tanti sacrifici, tanta determinazione, tanta voglia di fare bene sono i principali ingredienti della continuità che Sofia riesce a mantenere. Con la crescita, con il passaggio di categoria, tutto diventerà più difficile.

Ma lei, mantenendo la costanza nel lavoro, e anche nello studio, riesce ad emergere anche qui. L’auguro a Sofia (ha tanti sostenitori ad Abbadia, ma non solo nel suo paese natale) è quello di confermarsi campionessa italiana e di tornare a vestire la maglia azzurra.