Taekwondo. Grestini, bronzo agli Europei universitari

Ogni volta che gli atleti dell’Activa Kombat partono per partecipare a qualche competizione non c’è occasione in cui non tornino con una medaglia. L’ultimo grande risultato è il bronzo riportato a casa da Luca Grestini dal campionato europeo universitario, Eusa, svoltosi a Varsavia dal 21 al 26 agosto scorsi. L’atleta pesarese se l’è aggiudicato nella disciplina del Taekwondo, categoria -68 kg, dove rappresentava l’Università degli Studi di Urbino. Uno sport molto diffuso in diversi Paesi e il cui livello agonistico è di primo piano. Una premessa che aumenta il valore dell’impresa.

Grestini ha iniziato il campionato vincendo gli ottavi di finale contro un avversario portoghese, battuto per 2-0, per poi passare il turno ai quarti contro un atleta dell’Università di Lisbona, che ha invece superato per 2-1. L’atleta dell’Activa Kombat ha quindi conquistato la semifinale, dove ha perso però contro il turco Gokhan Emre Kesgin, che poi vincerà il titolo Europeo. Grestini si allena nella sede centrale di Pesaro dell’Activa Kombat seguito dal maestro Luca Fontana, insegnante di livello nazionale e internazionale, e dal preparatore atletico Chiara Lani.

e.f.