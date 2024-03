Taekwondo: il club aretino in vetrina agli assoluti di Piombino. Capolongo protagonista. Le altre medaglie d’oro

AREZZO

Pioggia di medaglie per la Four Kicks ai campionati italiani di Taekwondo I.T.F. Nella prestigiosa rassegna tricolore che si è svolta Piombino lo scorso 24 e 25 febbraio, la società aretina presente nel territorio dal 1998, si è classificata al terzo posto fra tutti i club d’Italia. Tante le medaglie d’oro conquistate dagli atleti aretini che si sono distinti tra circa 700 partecipanti e oltre 120 coach provenienti da tutta la penisola. Un particolare plauso va a Samuele Capolongo, cintura Nera II Dan, che fa parte della nazionale italiana di Taekwondo I.T.F. (dal 2021) e che disputerà gli Europei a Lublin, in Polonia, dal 17 al 21 aprile. Al campionato Italiano Samuele si è distinto per aver vinto la sua categoria di combattimento praticando un taekwondo di altissimo livello con tecniche velocissime ed acrobatiche e per aver preso l’oro anche nella categoria di forme meritando così la coppa di miglior atleta d’Italia. Oltre a Samuele hanno conquistato la medaglia d’oro anche Daniele Ermini, Filippo Zetti, Brando Manno, Isabella Sori, Nicole Marchetti e Alessandro Capolongo.

Nel complesso sono state 39 le medaglie: un bilancio estremamente lusinghiero. I numerosi successi premiano il lavoro dei maestri e di tutto coloro che sostengono l’associazione Four Kicks. Una realtà che si è sempre occupata della formazione degli atleti in ambito marziale (Taekwondo - Kick Boxing e difesa personale) a partire dai 3 anni di età fino agli over 60.

La Four Kicks (nella foto) può contare su un team di veri appassionati delle arti marziali a partire dal direttore tecnico master Emanuele Manno (cintura nera 7° Dan), i maestri David Capolongo, Annarita Mazza, Emiliano Amaddii e gli istruttori Iacopo Burberi, Olga Kosatcheva e Salim Lirathni. Il taekwondo I.T.F. praticato e insegnato dalla Four Kicks, è il taekwondo originale non olimpionico che prevede l’uso delle mani e delle gambe.

Andrea Lorentini