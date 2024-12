Taekwondo. La Kouros Torrita in evidenza a Savona. Pagliai centra l’oro, Mazzuoli l’argento. Gabriel Martinez Obrador è di bronzo

Festeggia la fine dell’anno con un bilancio ampiamente positivo la Kouros di Torrita di Siena, l’associazione che sta rendendo sempre più popolare il taekwondo nella Valdichiana Senese. Questultimo scorcio di stagione si è chiuso infatti con la brillante prestazione di squadra sfoderata in provincia di Savona, a Quiliano, nella 15.a Junior Cup, un meeting interregionale che ha richiamato circa 350 atleti. Il team schierato dalla Kouros, sotto la guida del Presidente e Maestro Gianmarco Reali, ha conquistato tre podi, rispettivamente con Giada Pagliai, 16 anni di Montepulciano, oro nella categoria juniores fino a 68 kg; con Greta Mazzuoli, 12 anni, di Bettolle, argento nella cat. cadetti fino a 51 kg, e con Gabriel Martinez Obrador, 14 anni, di Chianciano Terme, bronzo nei cadetti fino a 53 kg. Completavano la formazione per la trasferta in Liguria Cesare Salvioni, sedicenne juniores di Montepulciano, e Christian Neri, quattordicenne cadetto di Torrita, che non sono però riusciti a entrare nei primi tre.

"Nel rendiconto di questa ultima parte del 2024 – spiega Mario Pronti, vice-Presidente della Kouros e Maestro a sua volta – bisogna considerare anche la prima, straordinaria esperienza internazionale che a fine ottobre la nostra Giada Pagliai ha compiuto in Olanda, a Eindhoven, partecipando alla 51.a edizione dei campionati internazionali open dei Paesi Bassi. Accompagnata nella trasferta dal presidente del comitato toscano della federazione taekwondo, Domenico Mazzocca, Giada si è trovata con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo; il sorteggio non le è stato favorevole, avendola messa a confronto con la n.9 del ranking, ma tutto ha contribuito alla sua formazione e alla sua crescita".

La Pagliai, insieme a Cesare Salvioni, è stata inserita nel progetto didattico sperimentale "studente – atleta di alto livello" di cui lo stesso Pronti è tutor e che permette agli agonisti individuati dalla federazione di conciliare al meglio gli impegni in palestra con quelli scolastici e di tradurre in crediti formativi i risultati ottenuti nello sport. Gli allenamenti proseguono anche in questo periodo delle feste, con un obiettivo ben preciso: la partecipazione ai campionati italiani, con ambizioni da podio.

Diego Mancuso