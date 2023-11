Taekwondo paralimpico: "Per la morte di mia sorella». Manzini rinuncia alla Nazionale. Una decisione da campione

Marco Manzini rinuncia alla nazionale: "La Fita – spiega Manzini – mi ha convocato per l’Europeo di Taekweondo paralimpico che si svolge da oggi a domenica a Innsbruk, ma ho rifiutato. Non me la sento per la morte di mia sorella Marcella che mi ha provocato un immenso dolore, e per partecipare a certi eventi servono forza mentale e fisica. Ho bisogno di caricarmi e stare sereno, quindi mi sembra corretto lasciare il posto a un atleta più carico di me". Ma, precisa Manzini, "questo non significa arrendersi, ma prendersi tempo per tornare migliore e dare ascolto non all’ambizione ma al cuore. Il secondo Europeo mi avrebbe dato lustro, ma avrebbe comportato una preparazione frettolosa e intensa. Perdere o vincere per me conta poco. Conta come perdi o vinci". Una decisione da campione d’Italia, da vincitore del prestigioso torneo Coppa Chimera, da medaglia d’argento all’Olimpic dream, da cintura nera terzo dan e da grande uomo e atleta.

d.e.