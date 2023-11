Taekwondo. Pesaro protagonista all’Open internazionale. Da Lisbona arrivano un argento e due bronzi

Ottimi risultati per il Taekwondo nell’Open Internazionale che si è svolto, nei giorni scorsi, a Lisbona, in Portogallo. Oltre 400 i partecipanti da tutta l’Europa fra cui i rappresentanti pesaresi per l’Italia. Il gruppo composto da Rodolfo Pasquini, Merino Girometti, Federico Zazzaroni e Marzia Paolini ha conquistato un argento e due bronzi nelle categorie individuali rispettivamente con Zazzaroni, Pasquini e Paolini, l’argento nel Team (Pasquini-Girometti-Zazzaroni) ed anche il bronzo nel Pair (Zazzaroni-Paolini). Fra queste, grande prestazione di Zazzaroni che si è fermato a soli 2 centesimi dal tedesco campione d’Europa e già vice campione mondiale, superandolo addirittura nella seconda prova; nella stessa categoria, sfiora di pochissimo il podio Girometti. Grande soddisfazione per il Coordinatore Nazionale di Taekwondo Csen, maestro Maurizio D’Oriano, che si è complimentato con il team pesarese. Il prossimo 10 dicembre si svolgerà a Pesaro il Torneo Nazionale di Taekwondo.

l.d.