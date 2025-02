Taekwondo. Quando l’unione fa la forza

C’erano realtà provenienti da ogni parte d’Italia e con atleti di diverse fasce d’età all’evento che ha visto all’opera ragazze e ragazzi dell’Am Taekwondo Fano-Fossombrone-Pesaro, artefici di una proficua spedizione alla Bellerofonte Cup di Arezzo. In questo torneo interregionale svoltosi al palasport "Mario D’Agata" la squadra preparata da Giulio Giustiniani ed Antonio Mascia si è infatti classificata terza per medaglie conquistate. Sono state cinque per la precisione quelle messe al collo dai portacolori dell’Am Taekwondo Fano-Fossombrone-Pesaro, vale a dire gli ori di Diego Olivieri, Lucia Paradisi, Nunzio De Magistris, Camilla Agostini e Leonardo Gentilini, l’argento di Edoardo Damiani ed il bronzo di Matteo Manoni. Non è invece salito sul podio ma ha vissuto un’esperienza importante Lorenzo Salemi, voglioso di riprovarci alla prossima occasione.

b. t.