Talento Melissa Donati veste l’Azzurro

Dopo molti anni di inattività in casa Rugby Pesaro ha ripreso vita il movimento femminile. Grazie all’input e al lavoro di Elisa Lisotti, con il nome di "Dominae Fiorini Pesaro Rugby", la squadra pesarese sta partecipando al Torneo di Seven Olimpico Marche-Emilia Romagna. Ma le soddisfazioni non arrivano solo dal campo. Tra le atlete convocate per il Raduno della Nazionale Femminile Under 18, che si è tenuto lo scorso fine settimana a Rimini, anche la pesarese Melissa Donati, classe 2008, in forza alla Fiorini Pesaro Rugby.

"Ho iniziato a giocare a rugby a nove anni – dice Melissa – grazie a mia sorella che già lo praticava. del resto gli sport di squadra mi sono sempre piaciuti e la palla ovale era perfetta per me. Ho trovato uno sport che si addice alla persona che sono". Quanto al raduno, Melissa traccia un bilancio oltremodo positivo: "Sono stata chiama dopo avere partecipato ad allenamenti che si svolgono ogni mese a Firenze. Sono stata aggiunta a questo gruppo di ragazze promettenti e sono molto felice di avere potuto fare questa esperienza. Il raduno è stato molto stimolante per me, un momento formativo ma anche faticoso. Mi sono divertiva ed è stata anche una bella soddisfazione. Ringrazio le mie compagne, gli allenatori, la società e i miei genitori che mi supportano in questo percorso". Conciliando naturalmente scuola e sport. Melissa frequenta infatti l’Ipsia "Benelli".

Un legame di lunga data quello di Pesaro e della Nazionale di Rugby Femminile che ha visto numerose atlete pesaresi vestire con soddisfazione la maglia azzurra, ma che da tempo, non avendo più una formazione femminile, non festeggia la convocazione di rugbiste tesserate Pesaro Rugby. La convocazione di Melissa Donati è dunque una bella conferma per la società pesarese e per il lavoro svolto con le ragazze.

Il presidente della Pesaro Rugby Simone Mattioli da tempo ci teneva a ripristinare una squadra femminile. Del resto la società vanta tante ragazze che da Pesaro hanno spiccato il volo in Italia e all’estero e vestendo anche la maglia azzurra. Tra esse la pesarese Francesca Sgorbini attualmente in forza a un club francese Romagnat, sezione femminile del Clermont, e protagonista tante volte in Nazionale. Altra pesarese che ha giocato in serie A e vestito la maglia azzurra è Lucia Gai. Una lunga tradizione che ora pare tornare in auge grazie all’impegno di Elisa Lisotti. Intanto è arrivata la convocazione in Nazionale per Melissa Donati.

