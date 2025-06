Tau Altopascio Under 15 trionfa a Sassari: 7-1 e finale scudetto vicina

L’impresa ha del clamoroso. La formazione Under 15 del Tau Altopascio, allenata da Vannini, ha vinto 7-1 a Sassari, sul campo Latte Dolce, ipotecando la finalissima nazionale che, in caso di vittoria, consegnerà lo scudetto. Sarebbe il secondo triangolino tricolore, dopo quello vinto nel 2012.

La formazione di Vannini ha dominato una partita che presentava delle insidie, sia per il valore degli avversari (non inganni il punteggio, poiché i sardi, se sono arrivati a questo livello, vuol dire che lo hanno meritato), sia per le ragioni logistiche che comportano giocare in Sardegna. Invece è andata alla grande. Vittoria e corposa differenza reti.

Ricordiamo che il Tau aveva pareggiato la prima gara, ad Altopascio, contro il Montebelluna. Chiude, quindi, il triangolare a quota 4 punti. Sassari a zero, Montebelluna un punto. E, in settimana, si affrontano proprio veneti e sassaresi. Se il Montebelluna non vince contro Sassari con sette reti di scarto, Altopascio è in finale. Ma bisogna attendere.

Anche l’Under 17 di Gandini è ben piazzata per accedere lal finalissima, dopo il successo di Montebelluna. Gli amaranto stanno alla finestra prima di disputare il match contro i torinesi del Lascaris.

Tutto ciò dimostra la bontà del lavoro del club amaranto che, da anni, produce talenti e coltiva i "vivai". Anzi, la "mission" del sodalizio del presidente Semplicioni è proprio questa, quella di impostare un lavoro per dare la possibilità a tutti di giocare a pallone e lanciare i migliori verso carriere importanti. Questo anche grazie all’accordo, in vigore da anni, con l’Inter che, dalla prossima stagione, sarà protagonista anche in serie "C" con l’Under 23, al pari di Milan, Juve e Atalanta.

Negli anni il Tau ha, poi, sviluppato anche la prima squadra, dove sono stati lanciati molti giovani atleti che hanno potuto, così, esordire in serie "D".

Massimo Stefanini