Tavarnelle e la linea verde

Pallamano Tavarnelle al lavoro in vista dell’inizio della stagione ufficiale. A metà ottobre al via tutti i campionati (Under 14-16 e Serie B), un assaggio lo potremo avere domani con in programma il ‘22° Memorial Fabio Matteuzzi’, con sei protagoniste Follonica, Grosseto, Olimpic, La Torre, Mugello e naturalmente i padroni di casa. Si gioca al nuovo palazzetto di Barberino Val d’Elsa e lo spettacolo è assicurato. Vedremo se tutto quello che Dragan Rajic ha insegnato a Tavarnelle, nei due anni di permanenza, porterà buoni frutti. La prima squadra quest’anno è affidata al tecnico Nicolas Frank, con Michele Graziosi e la supervisione di Matteo Pelacchi.

"Questa stagione è tutta da scoprire - afferma il presidente Alessandro Pierattoni -. C’è stata infatti la riforma dei campionati da parte della Federazione, che ha eliminato il torneo di Serie A Bronze ampliando la Serie A Silver e portandola a due gironi Nord e Sud. Affronteremo la Serie B con un progetto tutto nuovo, basato sulla valorizzazione dei giovani del vivaio e gli Under 16-18 che troveranno spazio". Inoltre Pierattoni tiene a precisare: "E’ un progetto ambizioso per fare affermare i giovani e cercare in un paio d’anni la qualificazione ai play off. La Federazione vuole far salire il livello in Serie A però c’è il rischio di affossare realtà anche storiche, alle quali la Serie B sta stretta".