Tavola rotonda con gli studenti ai Salesiani con atleti e giornalisti. I valori dello sport. Tra etica e agonismo

Un evento per promuovere i valori dello sport e del giornalismo sportivo. Questa la finalità della Tavola Rotonda che si è svolta alla Sala Esse dell’Istituto Salesiano dell’Immacolata. Un’occasione unica di incontro e dialogo al forum degli studenti, con giornalisti sportivi e atleti come ospiti per condividere e raccontare la loro esperienza come professionisti del settore. Fin dalle prime battute emerge una caratteristica importante: lo sport non è soltanto competizione e agonismo, ma bensì un fenomeno sociale che ha molti benefici per la salute e il benessere dell’individuo, oltre che implicazioni profonde per l’economia e la cultura di un territorio.

Partendo da queste premesse Sara Meini, giornalista sportiva per la Rai, ha aperto la Tavola Rotonda coinvolgendo la platea studentesca. Tra gli atleti, la giovane pallavolista Stella Nervini, schiacciatrice del Bisonte e medaglia d’oro agli Europei Under 22. Nervini ha raccontato che, con impegno, passione e sacrifici, si possono abbinare scuola e impegni sportivi con ottimi risultati. Il suo intervento è stato seguito da quello del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Toscana, Giampaolo Marchini, che ha incentrato l’attenzione sul valore delle società sportive e sull’importanza della ricerca della verità, sia in ambito giornalistico che nella vita.

Di grande interesse la testimonianza di Elio Filidei Jr., capitano della squadra di pallanuoto ability della Rari Nantes Florentia. Attraverso il commuovente racconto di come la sua vita è cambiata dopo l’incidente subito, ma affrontando la disabilità come nuovo punto di partenza della sua vita come atleta para olimpico. A conclusione il giornalista sportivo sui social, Flavio Ognissanti, fondatore di Passione Fiorentina e Labaro Viola, ha spiegato come abbia trasformato la sua passione per la Fiorentina in un lavoro di informazione e opinione continua attraverso il mondo dei social. Infine l’assessore allo sport di Firenze, Letizia Perini, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a rendere gli impianti e gli spazi pubblici più efficienti, senza barriere e aperti ai giovani per favorire tutte le attività che promuovono inclusione e benessere fisico.