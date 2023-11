Tc Bisenzio, tutto in salita. Pistoia è scattata in avanti

Niente da fare per il Fabbricone. Nella sfida di andata dei play out di serie A1 maschile è stato il Tc Pistoia ad imporsi per 4-2 in casa del Tc Bisenzio Manteco (foto), a Prato. La sfida salvezza disputata al Fabbricone è stata davvero equilibrata, con partite decise da un punto o da un game giocato ad alto livello da uno dei due contendenti. Il ritorno, che sarà decisivo per la permanenza nella massima serie, è previsto per domenica 3 dicembre a Pistoia. Ma torniamo a quanto accaduto nella sfida di andata in terra pratese. Nel primo singolare l’atleta pistoiese Niccolò Carboni ha superato Francesco Canò per 2-0 (6-4, 6-2). Poi in una sfida che ad inizio match sembrava senza storia è stata, al contrario, equilibrata fino alla fine, con l’affermazione di Filip Horansky su un grande Cosimo Banti per 2-1 (5-7, 6-1, 6-3). Sul 2-0 in favore dei pistoiese la vittoria del pratese Samuele Pieri su Leonardo Rossi (7-6, 6-1) ha portato il primo punto al Fabbricone. Ci ha pensato allora Lorenzo Vatteroni a rimettere in chiaro le cose superando Jacopo Stefanini con un doppio 6-4 al termine di un match molto combattuto. Su 3-1 per gli arancioni la coppia pistoiese composta da Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni ha avuto vita facile contro il duo composto da Cosimo Banti e Francesco Canò, chiudendo sul 2-0 (6-0, 6-3), ma poi Samuele Pieri e Jacopo Stefanini hanno tenuto aperta la sfida in vista del ritorno superando Niccolò Baroni e Filip Horansky per 2-1 al super tie-break (4-6, 6-3, 10-4). "E’ stata una gara equilibrata e combattuta. Peccato per la sconfitta di Banti contro il loro straniero al terzo set – commenta il direttore sportivo del Tc Bisenzio, Stefano Bonechi –. Per fortuna un grande Samuele Pieri ha superato un giocatore come Rossi e il nostro doppio è riuscito a darci il secondo punto che ci permette di sperare ancora. A Pistoia, sul veloce, proveremo a vincere quattro incontri per andare a giocarci la salvezza al doppio di spareggio". Il Tc Prato femminile non ha giocato in serie A2 perchè si era già qualificato per la finale play off: nel doppio confronto giocherà contro il Park Genova, che nel frattempo ha sconfitto in semifinale il Cus Catania per 3-0. Domenica 3 dicembre a Genova l’andata; ritorno decisivo al Tc Prato, domenica 10 dicembre.