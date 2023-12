Tchoukball. Campionato di serie B a Poggio. Bene le due squadre ferraresi

L’ultima giornata di Serie B dell’anno solare si è disputata Domenica a Poggio Renatico. In campo le due squadre di casa, Ferrara Caplaz e Ferrara Caplit, con Este Knights e Lendinara Dragons. Prima partita di giornata tra Ferrara Caplaz ed Este Knights: per la prima volta dall’inizio dell’anno i padroni di casa sono al completo, mentre gli ospiti si schierano con una formazione rimaneggiata a causa di alcune assenze che li obbligano a giocare in 6. I Caplaz mantengono il controllo del match sin dai primi minuti, faticando a prendere il largo nella prima parte per poi finire con il punteggio di 61 a 41. Partita successiva quella tra Ferrara Caplit e Lendinara Dragons, le due squadre più giovani del campionato si affrontano facendo intuire ottimi segnali per il futuro del movimento italiano. Complice l’esperienza di qualche anno in più ed una struttura fisica più imponente, gli ospiti riescono a passare in vantaggio fin dai primi minuti, dilagando poi fino al punteggio finale di 39 a 73.

Subito dopo la pausa pranzo, si riparte con Caplaz e Dragons: i ferraresi partono bene e conducono l’intera gara mantenendo un vantaggio importante per non dover respingere tentativi di rimonta da parte degli ospiti, al termine dei 45 minuti il tabellone recita il punteggio di 59 a 43. Quarto ed ultimo appuntamento di giornata tra Caplit e Knights: gli ospiti riescono a far valere la propria esperienza portando a casa i primi due punti.