Tchoukball, Ferrara Monkeys in terra toscana. Due successi per proseguire la marcia playoff

Domenica è andata in scena l’ottava giornata del campionato di Tchoukball di Serie A. Trasferta in terra toscana per i Ferrara Monkeys, più precisamente ad Empoli, per affrontare i White Wallers Empoli e Lendinara Celtics.

Primo impegno di giornata tra White Wallers Empoli e Ferrara Monkeys: fin dai primi minuti i ferraresi prendono il largo imponendo il proprio ritmo di gioco, seppur con una formazione rimaneggiata a causa di qualche assenza. La partita scorre tranquilla, finendo con il punteggio di 42-68. Nel secondo appuntamento di giornata i Monkeys affrontano i Lendinara Celtics: la partita segue la stessa trama della precedente, terminando il primo periodo con lo stesso identico risultato, garantendo un buon margine per sperimentare formazioni inedite ed affinare alcune idee di gioco. Punteggio finale di 71-41 per i ferraresi.

Nell’ultima partita di giornata i padroni di casa White Wallers Empoli sfidano i Lendinara Celtics e al termine dei 45 minuti il tabellone recita il punteggio di 55-48 per la compagine empolese.