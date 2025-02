Tchoukball. Finali di serie A e M14. Ferrara scelta come sede

La notizia era nell’aria da tempo e nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Ferrara ospiterà le finali nazionali di Tchoukball delle categorie M14 e Serie A, rispettivamente sabato 7 e domenica 8 giugno.

La città estense si prepara ad accogliere numerose squadre, con alcune novità sul campo da gioco: le squadre partecipanti alle finali della categoria M14 saranno 8, non più 4 come ci si era abituati negli ultimi anni, con il programma che prevede quarti di finale, semifinali e finali per stabilire tutte le prime 8 posizioni nella giornata di sabato. Nella giornata di domenica andranno invece in scena le semifinali e finali tra le prime 4 squadre del campionato di Serie A, intervallate dal classico playout tra la penultima classificata della Serie A e la seconda classificata della Serie B per stabilire la decima squadra partecipante alla Serie A 2025/26 in una partita secca.