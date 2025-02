Tchoukball. Prima giornata di ritorno in serie A. Monkeys e Caplaz vincono a Empoli

Domenica scorsa è tornata in campo la Serie A di Tchoukball con la prima giornata del girone di ritorno, che terminerà a metà maggio e sancirà le 4 squadre impegnate per i playoff dell’8 giugno a Ferrara. Primo impegno tra Empoli White Wallers e Ferrara Caplaz, coi ferraresi che prevalgono 48-52. Seconda partita da disputare il derby tra Ferrara Caplaz e Ferrara Monkeys, dove questi ultimi fanno leva sulla propria esperienza per staccare i giovani Caplaz e trovare la vittoria, 26-61. Ultima partita tra Empoli White Wallers e Ferrara Monkeys, che trovano il modo di condurre per l’intera partita, fino ad ottenere il risultato finale di 32-64.