Tchoukball. Primo stop per i Caplaz, Monkeys ancora al top nella seconda giornata di serie A

Seconda giornata del campionato di Serie A che vede Monkeys e Caplaz affrontare Solaro Blizzards e OSGB Caronno Vikings nella prima trasferta stagionale in terra lombarda, a Caronno Pertusella. Prima partita per i ferraresi che vede impegnati OSGB Caronno Vikings e Ferrara Monkeys. I padroni di casa non riescono ad arginare il gioco dei ferraresi che fin dal primo tempo mettono in mostra ciò per cui sono conosciuti, difesa solida e attacco letale: punteggio finale di 40 a 90. "Avevamo un obiettivo e siamo riusciti a raggiungerlo", commenta Matteo Cristofori, giocatore dei Ferrara Monkeys. "Siamo abbastanza soddisfatti, non ci possiamo lamentare. Inoltre è sempre bello giocare con i nostri amici caronnesi!".

Prima della giornata anche per i fratellini Ferrara Caplaz che nel loro cammino si imbattono nei Solaro Blizzards, squadra solida, compatta e con tanta voglia di mettersi in luce. Partita emozionante e con squadre agguerrite, con i primi due tempi in salita per i ferraresi che non riescono a mettere in pratica il gioco provato durante gli allenamenti. Grazie ad una maggiore concentrazione ed ordine, nel terzo ed ultimo tempo i Caplaz riescono ad ottenere vantaggio sulla squadra di casa: punteggio finale di 48 a 58. Seconda ed ultima partita per i Monkeys, che si misurano a loro volta con Solaro Blizzards: i ferraresi prendono il largo e alla fine dei tempi regolamentari il tabellone recita il punteggio di 30 a 82.

Arriva anche il momento più atteso della giornata per i Caplaz che sfidano gli OSGB Caronno Vikings in una partita al cardiopalma vinta 57-53 dai padroni di casa.