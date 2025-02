Tchoukball. Quarta giornata di serie B, coi ferraresi ’Caplit’ tra luci ed ombre: "Sotto le attese»

Nella giornata di domenica 16 febbraio si è disputata a Lendinara la quarta giornata del Campionato di Serie B, che vedeva i Ferrara Caplit affrontare Lendinara Dragons, Savonarola On Fire e Titans, le prime tre della classe al termine del girone d’andata.

Prima partita di giornata tra Caplit e Savonarola On Fire. Fin dai primi minuti i giovani Caplit faticano a tenere testa all’altra squadra ferrarese, inseguendo per tutta la partita senza riuscire ad opporre resistenza, fino al risultato finale di 62 a 37.

Nel secondo appuntamento di giornata, i Ferrara Caplit affrontano i padroni di casa: i Lendinara Dragons si trovano ancora imbattuti dall’inizio della stagione, e dopo la retrocessione della scorsa stagione stanno lavorando duramente per tornare nella massima serie nel minor tempo possibile. La partita segue lo stesso andamento della precedente, con i padroni di casa che spingono forte fin dai primi minuti trovando il largo e gestendo il vantaggio fino al 62 a 34 finale.

Ultimo impegno con i ferraresi del Tchoukball Satellite, i Titans: all’andata i Caplit avevano sfiorato la vittoria perdendo di sole 3 lunghezze, rimanendo a galla per l’intera partita e cercando un sorpasso disperato negli ultimi minuti. Questa volta, però, la partita è totalmente diversa: i Titans schierano fin dall’inizio le prime linee, imponendo il proprio gioco e staccandosi per gestire per tutti i 45 minuti. Al termine del tempo il tabellone recita il punteggio di 61 a 38, condannando così i Caplit alla terza sconfitta giornaliera.

I Caplit terminano così la prima giornata del girone di ritorno con tre sconfitte, in attesa dei prossimi appuntamenti per poter affrontare le squadre che occupano posizioni vicine in classifica. Prossimo appuntamento il 2 Marzo a Poggio Renatico, per ospitare Rimini Galèt e Rimini Cucalèt.