Tchoukball: Rovello Sgavisc campioni d'Italia, delusione per i Ferrara Monkeys

Ferrara Monkeys lottano e ci provano, ma il titolo italiano lo vincono i Rovello Sgavisc. Delusione tra i ferraresi, che in finale perdono al termine di una finale combattuta. Un fine settimana importante per il Tchoukball, che a Ferrara vanta numerosi iscritti, giunta al termine della stagione 2024-2025. Il programma delle finali italiane si è articolato in due giornate al palasport di Ferrara. Nella giornata di sabato in campo i giovani per i playoff Under 14, dove la squadra del settore giovanile del Ferrara Tchoukball è stata impegnata nelle fasi finali del campionato italiano per difendere il titolo di campione nazionale conquistato lo scorso anno.

Alla competizione hanno preso parte altre sette squadre provenienti da diverse regioni italiane. Alla fine soddisfazione per i giovani ferraresi, che nella finale per il terzo posto hanno dominato con i Pulcinuts, tenendo a distanza i mai domi Saronno Antares, conquistando così la medaglia di bronzo.

Osgb Caronno Pirates, invece, hanno vinto la finale contro i Rovello Titans e si sono laureati campioni d’Italia della categoria M14.

Nella giornata di ieri, invece, è stato il turno dei playoff di serie A. Un programma che è iniziato al mattino con le due semifinali. Rovello Sgavisc con OSGB Caronno Vikings, vittoria finale per Rovello. Nell’altra i Ferrara Monkeys con Saronno Castor, con i Monkeys che prendono il largo nel primo tempo, per poi subire un recupero nel corso dei due tempi rimanenti da parte dei Castor.

Sul finale i ferraresi riescono a portare a casa la vittoria per 62-60 e accedono alla finalissima contro Rovello. Le due squadre sconfitte, invece, sono scese in campo per il terzo e quarto posto, con vittoria dei Saronno Castor. Nel pomeriggio anche i playout, con Saronno Pollux contro Solaro Stonks, con vittoria dei primi, che riescono così a mantenere il posto in serie A per la prossima stagione agonistica.

Nella finalissima tra i padroni di casa Ferrara Monkeys e Rovello Sgavisc infine, partita equilibrata con i ferraresi costretti ad inseguire per alcuni tratti della finale, senza riuscire a recuperare ed arriva la vittoria dei Rovello Sgavisc. Il risultato conclusivo di 74-70 premia Rovello, che conquista così il titolo nazionale di Tchoukball. I giocatori dei Ferrara Monkeys concludono amareggiati per la sconfitta, al termine di una stagione che li ha comunque visti protagonisti.

Mario Tosatti