"tdl dancing time». Accademia Danza Studio. Brillano anche i giovani

Si mette ancora una volta in luce l’Accademia Danza Studio 44 di via Bologna. Dopo gli ottimi risultati ottenuti dai ballerini "senior" dell’accademia pratese al recente "Prague Dance Open", stavolta a conquistare allori sono stati i più giovani, che hanno ottenuto una serie di importanti riconoscimenti al concorso "TDL Dancing time" di Torre del Lago Puccini. Fra tutte le esibizioni spiccano in particolare il primo posto nella categoria Gruppi ModernContemporane Under ottenuto da "Right here", coreografia di Francesca Tempestini, portata in scena dal corso preparatorio alla formazione professionale. Sempre con la coreografia "Right here" l’Accademia Danza Studio 44 ha ottenuto anche il premio speciale come "miglior gruppo" nella categoria Baby e Under. Seconda posizione, invece, nella categoria Gruppi ModernContemporaneo Junior per "Follow".