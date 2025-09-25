Team Gresini, l’omaggio a Faenza: "Così ricordiamo il nostro Fausto"

È stata inaugurata al Palazzo del Podestà di Faenza "Racing in Frame", la mostra multimediale che racconta la storia del team Gresini Racing e del suo fondatore Fausto Gresini, lui imolese e faentina la scuderia che porta ancora il nome dell’indimenticato Fausto ed è ancora guidata, anche in pista, dalla moglie Nadia Padovani. L’esposizione sarà visitabile fino al 12 ottobre. Dopo il successo riscosso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ecco anche nella città manfreda la mostra: un percorso immersivo fatto di fotografie, installazioni visive e sonore, cimeli e oggetti iconici – moto, caschi, tute e coppe – che ripercorre la carriera di Gresini pilota e manager, fino all’attualità del team protagonista in MotoGp, Moto2 e MotoE, dopo aver lanciato tanti giovani piloti. All’inaugurazione, dopo la conferenza stampa, erano presenti il sindaco di Faenza Massimo Isola, il vicesindaco Andrea Fabbri, il consigliere regionale Niccolò Bosi e Michela Fabbri per IF Imola-Faenza, insieme a un numeroso pubblico di appassionati. Molto intenso l’intervento della stessa Nadia Padovani, vera leader alla guida della squadra: "Quando mi sono trovata a dover scegliere cosa fare dopo la scomparsa di Fausto, ho deciso di portare avanti il suo sogno. Non era più con noi, ma io volevo che ci fosse ancora, attraverso il nostro lavoro. Non è stato facile, ma ho avuto accanto persone straordinarie che mi hanno insegnato e sostenuto. Senza volerlo sono diventata un esempio, soprattutto per tante donne che mi scrivono con messaggi di incoraggiamento. Questa mostra è un modo per trasformare il dolore in forza, una perdita in rinascita".

Il sindaco Isola ha commentato: "Accogliere Racing in Frame a Palazzo del Podestà è per noi motivo di grande orgoglio Questa mostra è un tributo a Fausto Gresini, che ha portato il nome della nostra città nel mondo. La Gresini Racing rappresenta un pezzo della nostra storia, un simbolo di talento, impegno e passione che ci rende fieri". Sulla stessa linea le parole del vicesindaco Fabbri: "Siamo felici di ospitare questa mostra, un’occasione per ricordare una grande personalità che ci ha lasciato troppo presto. Fausto è stato un imprenditore e uno sportivo che ha fatto tanto per il nostro territorio. Vogliamo rendere omaggio a questa storia e al lavoro di Nadia Padovani e di tutto il team, che stanno ottenendo risultati eccezionali".

La mostra si inserisce nel progetto di valorizzazione di Faenza "Città dei Motori", unica città al mondo a ospitare sia una squadra di Formula 1, sia un team MotoGp. Racing in Frame è organizzata da IF – Imola Faenza Tourism Company ed è aperta dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con aperture straordinarie nei weekend. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 euro, gratuito fino a 12 anni e per i disabili.

Ugo Bentivogli