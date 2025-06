Team Nuoto Toscana Empoli brilla ai campionati italiani in acque libere

La scuola di di fondo empolese continua a sfornare potenziali talenti. Ai recenti campionati italiani assoluti in acque libere di Piombino, infatti, tre atleti del Team Nuoto Toscana Empoli si sono messi in luce. L’esperto piemontese Riccardo Chiarcos ha centrato significativi piazzamenti sia nella 2.5 km, dove è arrivato ottavo, che sulla 5 km, in cui ha chiuso diciottesimo. Prove di spessore poi anche per gli altri due biancazzurri della categoria Juniores/Ragazzi, Leonardo Andrea Doccini e Leonardo Mancini, che sulla distanza dei 2.500 metri si sono piazzati rispettivamente ventottesimo (tempo di 30’25"60) e cinquantaseiesimo (32’50"30).

Soddisfatti il loro tecnico Alessandro Zannelli e il collaboratore Andrea Volpini, così come gli stessi concorrenti della società empolese hanno giudicato positivi i propri risultati. "Sono abbastanza contento perché mi sono sentito bene lungo il percorso, nonostante sia partito troppo forte – ha spiegato Doccini –. Non sono abituato a tenere questo ritmo in avvio ma poi sono riuscito a raggiungere alcuni rivali che mi stavano precedendo. Tutto sommato, sono soddisfatto, considerato il valore degli avversari. Anzi, pensavo di aver realizzato un tempo peggiore".

Dal canto suo, Leonardo Mancini ha così commentato questa esperienza agonistica in acque libere. "Partecipavano i migliori specialisti d’Italia a una competizione assai diversa da quelle in corsia. I partenti erano numerosi e, all’inizio, ci sono state molte spinte, colpi coi bracci e altro – racconta –. Ho impiegato un tempo inferiore rispetto alla scorsa gara, anche se influiscono tanti fattori sul risultato. Comunque le prove di fondo mi piacciono e spero di disputarne con maggiore frequenza".