Tecnofright Golf Challenge: Montanari e Morelli trionfano al Golf Club Montelupo

Venerdì 25 aprile il Tecnofright Golf Challenge ha aperto il fine settimana agonistico del Golf Club Montelupo. La gara è andata in scena a coppie e ha messo in palio, oltre che i premi di giornata, l’accesso alla finale nazionale, prologo dell’evento conclusivo in Costa Blanca. Claudio Montanari e Marco Morelli hanno vinto con 64 colpi. Con loro Paola Biasini e Fabio Cinelli (43) che si sono imposti nella categoria netta superando di misura Andrea Filomena e Bernardo Rosadini (42) mentre Mauro Pisi e Valerio Brunetti (41) hanno completato il podio.

Domenica 27 aprile il club di Montelupo Fiorentino è stato teatro della finale della Diamond League che ha richiamato giocatori da tutta la Toscana. Fabrizio Torrini ha vinto con 77 colpi precedendo in virtù di un miglior finale Rudy Massini e Alessandro Ducceschi a pari colpi. Alessandro Ducceschi (36) si è ’consolato’ imponendosi in prima categoria, in seconda successo per Antonio Collazzo (40) mentre in terza vittoria a Michelina Cassese (40).

Andrea Ronchi