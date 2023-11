Tempo di spareggi in A1. Tc Bisenzio, arriva Pistoia. In gioco c’è la salvezza

Sarà derby per il Il Tc Bisenzio Manteco nei play out di serie A1 maschile. Il Fabbricone (quarto del girone 4) se la vedrà con il Tc Pistoia (terzo del girone 2). Le partita di andata si giocherà oggi a partire dalle 10 (ingresso libero) al Tc Bisenzio mentre il ritorno si terrà al Tc Pistoia domenica prossima. Un match che si preannuncia combattuto, dove le due formazioni vorranno prevalere per rimanere nella massima serie. La formazione pratese ha conquistato un solo punto nel girone eliminatorio (il pareggio in casa per 3-3 contro Junior Perugia), mentre il team arancione ha conquistato ben 7 punti, frutto dell’ affermazione con Selva Alta, della vittoria e del pareggio con il Tc Parioli. Il team pratese, capitanato da Elena Tonelli e Marco Paltracca, è tutto italiano con Samuele Pieri, Cosimo Banti, Gabriele Bonechi, Francesco Canò e Jacopo Stefanini. Mentre la formazione pistoiese, capitanata da Tommaso Brunetti, può contare su Filip Horansky, ex giocatore del Tc Prato, straniero che si aggiunge a Lorenzo Vatteroni, Leonardo Rossi, Matteo Trevisan, Niccolò Baroni e Adelchi Virgili.

"Dobbiamo essere bravi a sfruttare il fattore casalingo nell’andata per poi riuscire al ritorno, dove si gioca sul veloce, a rimanere in partita", spiega il direttore sportivo del Tc Bisenzio, Stefano Bonechi. La formazione femminile del Tc Prato aspetta invece la vincente della sfida tra Cus Catania e Park Genova per la finale play off.