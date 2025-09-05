Una nuova edizione per il Torneo Open di tennis a Poggibonsi., evento che dà il via alla nuova stagione agonistica nella struttura. In corso in questi giorni le gare valide per i tabelloni di qualificazione presso gli impianti sportivi di via Marmolada, sede della competizione che mette in palio, come riconoscimento principale, il trofeo ChiantiBanca. Per la prossima settimana, da lunedì a mercoledì, è fissata la disputa degli incontri dei primi turni della manifestazione. Ed è in programma anche il torneo amatoriale valdelsano di padel: una attesa sfida tra circoli con la premiazione di questa rassegna all’interno dell’intensa quindici giorni di gare. A seguire l’entrata nel vivono della serie di match in calendario: gli ottavi di finale dell’Open e poi, da giovedì 11 settembre, i quarti. All’indomani le semifinali e sabato 13 l’appuntamento decisivo per l’assegnazione del Trofeo ChiantiBanca con le successive premiazioni e il buffet offerto dallo stesso circolo organizzatore. Spiega, per il Tennis club Poggibonsi, il presidente Luciano Pignattai: "Oltre al programma sportivo, ospitiamo un nutrito calendario di eventi in collaborazione con Tennis on Tour. Ogni sera non mancheranno le occasioni per condividere musica e buon cibo". Domani previsto il picnic agricolo in collaborazione con Orto sotto casa e con i sommelier di Fisar Siena Valdelsa. Esibizione live del trio Flaps. Mercoledì 10 una serata Steet Food con Pizza Labo e giovedì 11 una degustazione di vini con Tenuta Mercatili. Venerdì 12, la partecipazione di Siena Motori farà da preludio all’atto conclusivo di una competizione sempre molto apprezzata.

Paolo Bartalini