Tennis A Russi. Dante Terzi e Jana Savolt vincono nell’Under 12

Sono stati Dante Terzi e Jana Savolt ad aggiudicarsi il torneo Under 12 maschile e femminile svoltosi con la formula Rodeo disputatosi lo scorso fine settimana al Russi Sporting Club. In gara c’erano 36 atleti tra ragazzi e ragazze (il massimo di iscritti ammesso dal programma regolamento) per la competizione diretta dal giudice arbitro Paride Gordini. Nel maschile il portacolori del Ct Zavaglia Ravenna (classifica 4.1) ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito: Terzi ha sconfitto 4-1 4-0 nei quarti Lorenzo Kapros (Ten Sport Pinarella), in semifinale ha superato per 4-1 4-2 il modenese Samuele Michelini (Sporting Club Sassuolo) per poi completare il suo percorso netto imponendosi per 5-4 4-0 su Vincenzo Coppi (Country Club Bologna), seconda testa di serie, approdato alla finale regolando 4-2 4-0 Samuele Golinelli (Tennis Campanella Imola), rivelazione del torneo (partito dal tabellone Nc) e capace di eliminare nei quarti per 4-2 4-1 Riccardo Piraccini (Ct Gambettola), n.3 del seeding.