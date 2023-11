Tennis A2 maschile a squadre. Albinea chiude con una sconfitta

Sconfitta onorevole per il Circolo Tennis Albinea nell’ultima giornata della Serie A2 maschile a squadre. Già certa da una settimana della salvezza, la formazione guidata dal maestro Cristian Fava cede 4-2 in casa al Tennis Comunali Vicenza, che disputerà i playoff promozione: Leonardo Iemmi cede 6-1, 6-2 a Gabriele Bosio, prontamente vendicato da un Cristian Carli che lotta due ore prima di avere la meglio su Tommaso Del Santo per 4-6, 6-3, 6-4. Negli altri due singolari Lorenzo Bocchi si arrende 6-2, 6-4 di fronte ad Aljaz Bedene, mentre Tommaso Iotti cede con un duplice 6-2 a Giovanni Peruffo. Nei doppi Bocchi, in coppia con Alessandro Motti, viene sconfitto 6-3, 6-4 da Bedene-Bosio, mentre il secondo punto di giornata albinetano arriva per mano di Iemmi e Iotti, che superano 6-1, 5-7, 10-3 Tommaso Bertuzzo e Tommaso Stimamiglio.