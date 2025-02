Tennis Atp 500 di Dubai: Luca batte Fucsovic. La rivincita di Nardi

Esordio vincente per Luca Nardi all’ATP 500 di Dubai. Sul cemento del prestigioso torneo, il tennista azzurro è riuscito a superare – con il punteggio di 1-6 6-2 6-3 – il giocatore ungherese (numero 88 ATP) Marton Fucsovics che lo aveva battuto. Si è trattato di un successo di prestigio per il 21enne, perché ha saputo recuperare prontamente. Il talento pesarese prosegue così il proprio cammino da ripescato e potrebbe fare ulteriore strada.

Grazie al successo da lucky loser il pesarese ha compiuto un balzo in avanti di sette posizioni nel ranking ATP: si è issato al 72° posto con 812 punti, avvicinando il numero 70.

Fin dove potrebbe spingersi Luca Nardi facendo ulteriore strada a Dubai? Con i quarti di finale si proietterebbe virtualmente in al 64° posto. Certo, qualche tentennamento di troppo al servizio, Luca Nardi ha rischiato di compromettere oltremodo la seconda parte di un match da protagonista. Per Fucsovics, invece, c’è stato un vero e proprio crollo verticale dopo l’ottimo primo set e la vittoria nel sfida precedente con Nardi, per il quale intanto si sono spalancate le porte del secondo turno: dove affronterà il belga Zizou Bergs, numero 52 della classifica Atp.