Tennis. Bagnolini domina il torneo Open

Daniel Bagnolini si esalta sui campi di casa e vince a mani basse il torneo nazionale Open organizzato dal suo Circolo, il Circolo Tennis Cervia, Club nel quale ha mosso i primi passi con la racchetta e dove ora è seguito dal maestro Paolo Pambianco. Il 2.2 cervese veniva dal successo pieno nel torneo allestito dal Ct Zavaglia e dal Ct Villanova di Bagnacavallo che metteva in palio una wild-card per le qualificazioni nel Challenger Atp del Club La Meridiana e si presentava al via accreditato della prima testa di serie. Si è aggiudicato il trofeo “Hotel Globus”, dotato di 1000 euro di montepremi, da autentico protagonista, battendo in semifinale Francis Yaniche Boagnon al termine di una grande battaglia ed in finale, nel derby romagnolo, Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena) per 6-2, 6-0.

Nel primo set subito 3-0 Bagnolini, Pasi recupera fino al 2-3, ma poi il cervese si stacca un’altra volta sul 4-2, per poi chiudere al 9° gioco. Nel secondo set il portacolori del Ct Cervia è stato sempre padrone del gioco, ha allungato subito sul 3-0 e la partita, arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli, è in pratica finita lì. Quarti: Daniel Bagnolini (2.2, n.1)-Manuel Schuett (2.8) 6- 1, 6-1, Francis Yaniche Boagnon (2.5, n.4)-Mattia Benedetti (2.7) 4-6, 7-5, 11-9, Diego Sabattini (2.5, n.3)- Matteo Mucciarella (2.7) 6-0, 6-1, Riccardo Pasi (2.4, n.2)- Federico Baldinini (2.6) 6-2, 6-1. Semifinali: Bagnolini- Boagnon 4-6, 7-6, 10-7, Pasi-Sabattini 6-4, 1-6, 10-7.

Avanza, sempre sui campi del Circolo Tennis Cervia, il Memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. Nel complesso sono 103 gli iscritti, di cui 90 nel maschile dove i big sono senza dubbio i 3.1 Andrea Monti, Lorenzo Bucaletti, Alex Gencarelli, Tommaso Mengoli, Lorenzo Di Perna e Giacomo Coppini.