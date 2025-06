TENNIS. Bondioli, altro successo in doppio nell’Atp 75 di Vicenza

Un’altra vittoria per Federico Bondioli, tennista ravennate tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, che ha conquistato il titolo di campione in doppio al torneo Challenger Atp 75 ‘Città di Vicenza’ (nella foto) disputatosi sui campi in terra del Circolo Tennis Palladio 98. Bondioli, in coppia con Stefano Travaglia, ha sconfitto in finale in due set la coppia formata da August Holmgren e Johannes Ingildsen con un netto 6-2, 6-1. Si è trattato di un altro importante successo per il 19enne tennista romagnolo che, poche settimane fa, già protagonista anche nel tabellone di doppio agli Internazionali d’Italia disputatesi a Roma (dove, in coppia con Carlo Alberto Caniato, dopo aver vinto le prequalificazioni, con il compagno era riuscito ad arrivare sino agli ottavi, venendo eliminato dai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul), in quel di Vicenza ha detto la sua anche in singolo. Partito dal tabellone di qualificazione grazie a una wild card della federazione, ha infatti raggiunto il secondo turno in main draw, dove è stato sconfitto solamente dal vincitore del torneo Tseng per 6-4 al terzo set. Adesso, per Bondioli, in agenda ci sono i due Atp 125 di Perugia e l’Emilia-Romagna Tennis Cup – Atp Challenger 125 in programma da metà giugno proprio sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

s.f.