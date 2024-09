Tennis. Campionati italiani under 13. A Faenza 130 baby tennisti

Saranno 130 gli atleti che da sabato a domenica 8 settembre si sfideranno sui campi del Tennis Club Faenza nei campionati italiani Under 13. Alla cinquantina di giovanissimi che sono già qualificati al tabellone principale, si aggiungeranno un’ottantina di ragazzi che proveranno a conquistare gli ultimi otto posti disponibili nelle qualificazioni in programma nel week end. Il tabellone principale partirà lunedì 2. Le semifinali del singolare sono in programma sabato 7; la finale si svolgerà nella mattina di domenica 8. Due i portacolori del Tennis Club Faenza già qualificati al tabellone principale: Diego Tarlazzi e Marco Menichetti. I campionati under 13 saranno un’occasione per vedere i migliori talenti italiani in erba e c’è da prevedere che di qualcuno di loro sentiremo parlare in futuro.

L’ultima volta che il Tennis Club Faenza aveva organizzato la finale nazionale under 13 maschile era stata nel 2015 e in quella occasione si era imposto Lorenzo Musetti, vincitore poche settimane fa di una storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e attuale numero 18 al mondo. Il Tennis Club Faenza aveva poi ospitato nel 2018 i campionati italiani under 16 maschili, vinti da Luciano Darderi, attuale numero 38 al mondo. Durante i nove giorni dell’evento, fra giocatori, accompagnatori, parenti, amici e addetti ai lavori, si prevede che arriveranno a Faenza oltre cinquecento persone.