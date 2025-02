Tennis. Carlotta Arginelli brilla con la Nazionale . La miglior azzurra al mondiale di Auray

Prosegue l’ottimo 2025 per Carlotta Arginelli (foto), talento Under 12 de La Meridiana protagonista nell’Open Super 12 di Auray, il Mondiale del tennis giovanile, in cui è stata la migliore italiana raggiungendo gli ottavi di finale: nel primo turno aveva superato la kazaka Akzere Yerminbet per 6-1 6-2, poi ha fatto fuori anche la francese Emily Nouvian 6-1 6-2, arrendendosi alla russa Lyubov Pronenko (doppio 6-2). Prima della trasferta francese Carlotta e la compagna Sofia Foggia, assieme alla piemontese Rebecca Carla Francia avevano difeso i colori azzurri alla Winter Cup Under 12 in Finlandia, dove l’Italia ha chiuso al terzo posto, battendo la Romania e poi arrendendosi solo alla Finlandia vincitrice del girone: Arginelli ha vinto tre gare su quattro, comprese le due sfide della finale 3°-4° posto contro la Danimarca (3-0).