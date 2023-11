Tennis club faenza. Emma Lanzoni alla. Rafa Nadal Academy

Grande soddisfazione per il Tennis Club Faenza. La dodicenne Emma Lanzoni chiude oggi alla Baleari, in Spagna, la sua avventura al Master Internazionale nella prestigiosa Rafa Nadal Academy. Si tratta di un evento che conclude il Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving, un circuito promozionale giovanile di tennis. La tennista quest’anno si è messa in luce vincendo alcuni tornei della sua categoria e portando la squadra Under 12 del Tennis Club Faenza alla vittoria del titolo regionale assieme a Gaia Migliorini. Nata ad Imola, da due anni si allena quotidianamente sui campi di via Medaglie d’Oro, sotto la guida dei maestri Enrico Casadei, Marco Poggi ed Edoardo Pompei. Attualmente è classificata 3.4. Al Master in programma alla Rafa Nadal Academy sarà accompagnata dal maestro Pompei.